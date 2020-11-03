أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح "سكن لكل المصريين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.

السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح البرنامج القومى "سكن لكل المصريين" السيسى لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامى الداعى لنشر التسامح وبين الإرهاب الحكومة للمواطنين: تطبيق عقوبة الغرامة 4 آلاف جنيه على مخالفى ارتداء الكمامة الحكومة: بعض المولات تخلت عن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا .. وهذا خطير جدا انتظام صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات فى ثانى يوم للصرف طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقيتين مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الروبيكى للجلود Advertisements "المرور" يعيد فتح طريق "قفط - القصير" بعد تحسن الرؤية مفاوضات سد النهضة تتواصل لليوم الثانى بين الخبراء الفنيين والقانونيين سفارة القاهرة بطوكيو تؤكد رفع حظر دخول الموالح المصرية للسوق الياباني الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل وزيرة الصحة: المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من كورونا بمعظم دول أوروبا وزيرة التعاون تعلن موافقة النواب على 5اتفاقيات مع الأوبك وإسبانبا وفرنسا وكندا مصر للطيران تسير اليوم 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب إلى عدة دول "الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيفيا لتوفير ألفي فرصة عمل بالإسكندرية مكتب التنسيق يؤكد تطبيق قواعد الأعلى للجامعات بشأن قبول طلاب الدبلومات الفنية

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