شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.
السيسى لماكرون: يجب التفرقة بين الدين الإسلامى الداعى لنشر التسامح وبين الإرهاب
انتظام صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات فى ثانى يوم للصرف
وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقيتين مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الروبيكى للجلود
مصر للطيران تسير اليوم 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب إلى عدة دول
مكتب التنسيق يؤكد تطبيق قواعد الأعلى للجامعات بشأن قبول طلاب الدبلومات الفنية
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح "سكن لكل المصريين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.