شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحال عقب اجتماع الحكومة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها ما كشفت عنه مصادر حكومية بأن إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحال عقب اجتماع الحكومة المقبل، وترجيحات أن تكون بين 10 مساء أو 12 منتصف الليل

وفيما يلى موجز أخبار مصر اليوم..

مصادر: إعلان المواعيد الجديدة لغلق المحال عقب اجتماع الحكومة المقبل وترجيحات أن تكون بين 10 مساء أو 12 منتصف الليل

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" أن اللجنة المعنية بالمحال العامة بوزارة التنمية المحلية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها خلال ساعات لتحديد المقترح النهائى بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية والورش تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.





الحكومة تدرس مقترحا بتحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية.. وتؤكد: التطبيق قريبا.. ورئيس الوزراء يطالب المواطنين باتخاذ إجراءات احترازية ضد كوورنا منعا لاتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات اقتصاديا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.





تليفزيون الخليج 365 يستعرض رحلة "طفل المرور".. تهكم على أفراد شرطة مرتين فألقى القبض عليه.. سلمته النيابة لوالده وتعهد بإخضاعه لجلسات تعديل سلوك.. سب المتابعين مجدداً فضبطته المباحث مرة ثانية

تغطية خاصة أجراها "تليفزيون الخليج 365"، حول آخر تطورات طفل المرور والذي تهكم على أحد رجال المرور وأثار ضجة كبير خلال الأيام الماضية، حيث أعد التغطية محمد محسوب ، وقدمتها رغدة بكر، واستعرضت التغطية إلقاء رجال المباحث بالقاهرة، القبض على "طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس، لاتهامه بالتنمر و4 من أصدقائه، على رجل شرطة بمنطقة المعادي، بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.





النيابة تأمر بحبس سائق الميكروباص المتسبب فى وفاة 4مواطنين بحادث البدرشين

أمرت النيابة العامة بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين. حيث أُخطرت "النيابة العامة" صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام 3 مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة 13 آخرين.





وزير الداخلية يكرم شرطى واقعة طفل المرور ويشيد بتحليه بضبط النفس

كّرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفى أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز.





تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق فى قضية إهدار المال العام بجمعية خدمات مصر .. المحكمة تثبت حضور "شفيق" والمتهمين إبراهيم مناع ومحمود توفيق وتؤجل القضية لجلسة 7 ديسمبر لتقديم المستندات .. فيديو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين لإتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا ب"جمعية خدمات مصر الأهلية - مشروع حديقة الأسرة"، صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد و سعيد عبده أحمد وأمانة سر محمد خميس، وحضر الجلسة أحمد شفيق والمتهم الثانى إبراهيم أحمد مناع و المتهم الثالث محمود توفيق، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، وحضر فريق من الدفاع مع المتهمين والذي كان يتضمن المحامي أسامة عبيد رئيس هيئة الدفاع والمحامية دينا عدلي.





المصريون بالخارج يصوتون بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. وزيرة الهجرة تتابع التصويت بغرفة عمليات الوزارة.. نبيلة مكرم تؤكد طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية اليوم وغدا.. صور

ترأست السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة، غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والتي تبدأ اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى غد الثلاثاء 3 نوفمبر من الشهر نفسه، حيث تشتمل المرحلة الثانية 13 محافظة.





نائب رئيس الوزراء الليبى عبد السلام البدرى لـ"الخليج 365": مصر أبرز الدول الداعمة لحل أزمة ليبيا سياسيا.. نحتاج 1000 طبيب نفسى لمعالجة المتضررين من العنف.. نرفض مسودة الدستور الحالية.. والإخوان مثل كورونا

كشف نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد السلام البدري عن وجود تنسيق وتشاور مع مصر حول سبل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الدولة المصرية من أبرز الدول الفاعلة التي تدفع نحو حل أزمة ليبيا سياسيا، وتوقع البدري في لـ"الخليج 365" صمود وقف إطلاق النار في البلاد لعدم وجود نية لدى الليبيين لمحاربة بعضهم البعض، موضحا أن التدخل العسكرى التركى تم بإيعاز من دول آخرى تسعى لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن تركيا لديها أطماع في الغاز والنفط الليبى.





تلاميذ مصر يخضعون لفحوصات مبادرة الرئيس للكشف عن سوء التغذية بالمدارس.. فحص 6 ملايين تلميذ لعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم بالمحافظات تحت إشراف وزارة الصحة.. والمحافظون يقدمون التسهيلات للمبادرة الرئاسية.. صور

فى خطوة إيجابية للحفاظ على صحة أبنائنا تلاميذ المدارس، انطلقت بمحافظات مصر فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للتلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدارس مصر، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وذلك للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا فى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر سبتمبر، غدا الثلاثاء وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات، حيث يتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية.





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وقعوا في بعض.. الإخوانى وجدى غنيم يهاجم الجزيرة من أجل مصلحة الجماعة.. فيديو

يبدو أن جماعة الإخوان تريد إثارة البلبلة بشكل دائم من أجل أن يستمر التنظيم في توغله بأوروبا، ولذلك انتقد وجدى غنيم الداعية الإخوانى الهارب خارج البلاد قناة الجزيرة، بسبب استضافتها الرئيس الفرنسي ماكرون، متسائلا: "لماذا استضافت قناة الجزيرة الرئيس الفرنسي، هل هذه القناة فرحانه بالرسوم المسيئة للرسول؟ كما انتقد الداعية الإخوانى، مذيع قناة الجزيرة الذى استضاف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن القناة أعطت الرئيس الفرنسى قبلة الحياة.





طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.





مديريات التعليم بالمحافظات تبدأ فى توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى.. توزيع 45 ألفا بالإسكندرية و38 ألفا على الطلاب بالغربية.. و15 ألف و196 جهاز لطلاب الثانوية العامة فى محافظة بنى سويف.. صور

بدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الثانوية العامة، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، حيث تم تفعيل أجهزة التابلت وتركيب شرائح الانترنت، وربطه بالوزارة، وسداد كل طالب رسوم التأمين الخاصة باستلام، وتوقيع إقرارات التسليم، ففى محافظة الغربية أعلن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المديرية انتهت من توزيع 38 ألف جهاز تابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى بنطاق الإدارات التعليمية العشرة وربطه بالوزارة.





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مر عامان وأربعة أشهر على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكيان الذى استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة أن يحقق رقما قياسيا وإثبات ذاته وقدرته على الإبداع وتوصيل رسالة حية ونموذجية، فمنذ اليوم الأول لتأسيسه وهدفه هو تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة من خلال عقده إلى حوارات مجتمعية، وكذلك مشاركته بأوراق عمل ومشروعات قوانين .





الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا لتحطيمه 56 سيارة فى روما دون أسباب.. فيديو

قالت صحيفة "لا بوث دى بولثاندو" الإيطالية أن رجل مصرى يبلغ من العمر 45 عاما تسبب فى خسائر بالآلاف بعد أن قام بتدمير 56 سيارة فى شارع فيا دى كولى البانى بروما، وذلك من خلال "ماسورة حديدية".





أول صور من حفل زفاف الفنانة درة والمهندس هانى سعد فى الجونة

تحتفل الفنانة درة، اليوم الاثنين، بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.





غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة بالوجه البحرى والعظمى 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.





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تصاعد أزمة كهربا وفضل.. عضو اللجنة الخماسية يرفض نبرة التهدئة من الأهلى ويقدم مذكرة للجنة الانضباط.. وعقوبة الإيقاف والغرامة 100 ألف جنيه فى انتظاره.. وعبد الحفيظ يعلن اللجوء للفيفا والتمسك بحقوق اللاعب كاملة

تصاعدت وتيرة الأحداث فى أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بعدما شهدت الأزمة سبعة فصول ساخنة منذ اشتعال الأحداث ليلة تتويج الأهلى بطلا للدورى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ القلعة الحمراء.