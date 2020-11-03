شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق نويبع اتجاه سانت كاترين بسبب الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إغلاق طريق نوبيع اتجاه سانت كاترين بجنوب سيناء بسبب وجود أمطار غزيرة منعا لوقوع أى حوادث مرورية. وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار اعلى الطريق وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يغلق طريق نويبع اتجاه سانت كاترين بسبب الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.