شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

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هذا، وتعرب مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، مجددةً رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.