شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: غلق أى منشأة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية بدءًا من غدٍ الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه بتنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بداية من صباح غد الثلاثاء فى وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وأوضحت المصادر أن أى منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور.

وأوضحت المصادر أن أى استهانه فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية التى حددتها الحكومة يعنى العودة مرة أخرى للإجراءات الصامة وغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات ووقف الأنشطة الترفيهية والإجتماعية مرة أخرى منعا للإختلاط والتزاحم .

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وكانت مصادر حكومية مطلعة قد أكدت لـ"الخليج 365" أن اللجنة المعنية بالمحال العامة بوزارة التنمية المحلية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها خلال ساعات لتحديد المقترح النهائى بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية والورش تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء .

وأوضحت المصادر أن مقترح تحديد مواعيد لغلق المحال العامة طرأ من قبل على اجتماعات المجلس وليس بجديد، وهو مقترح تدرسه الحكومة منذ وقت طويل ، مضيفة أنه سيتم مناقشة الأمر بشكل أكبر خلال اجتماع مجلس الوزراءالمقبل .

وحول مواعيد الغلق أوضحت المصادر إلى أن القرار النهائية سيتخذه المجلس فى إجتماعه المقبل بعد عرض وزارة التنمية المحلية للمقترح بشكله النهائى ، مرجحه إما البقاء على نفس مواعيد الغلق حاليا فى الـ10 مساءا أو أن يكون ما بين 11 مساءا أو12 منتصف الليل ، مشيره إلى أن القرار النهائى سيحسم بعد مناقشات أعضاء الحكومة بإجتماعها المقبل .