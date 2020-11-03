بايدن يتعهد بالسيطرة على وباء كورونا حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جو بايدن مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه سيسيطر على وباء كورونا في حال فوزه بالانتخابات. وأشار خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل، إلى أن الأجيال القادمة ستكون أكثر انفتاحا وأفضل تعليما، إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة، ولن تكون هناك ولايات زرقاء وولايات حمراء، ولكنها سنتكون ولايات متحدة أمريكية.
وتابع: "أنا سأعمل من أجل الأمريكيين ومن أجل مصالحهم ورعايتهم، وهذه هي وظيفة رئيس الولايات المتحدة أن يهتم بالجميع"، مردفا: "أنتم أيضا عليكم واجب التصويت وعليكم إعداد خطة".
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