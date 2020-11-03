شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب من بنسلفانيا: هذه الولاية يمكنها حسم السباق ..وبايدن سيدمرها إذا فاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه إذا فاز ببنسلفانيا سيفوز بالانتخابات الرئاسية، مثلما حصل قبل 4 سنوات، مؤكدا أنه سيفوز غدا بولاية بنسلفانيا وسيفوز بالبيت الأبيض لولاية ثانية.

وأضاف فى فعالية انتخابية من بنسلفانيا هى الثانية من 5 فعاليات اليوم، أنه سيجعل الأمريكيين فخورين ببلادهم من خلال زيادة المنتجات الأمريكية التى تحمل علامة "صنع فى أمريكا".

وهتف الحضور وعددهم بالآلاف بـ" نحبك"، و"4 سنوات أخرى"، و"الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال إن العام المقبل سيكون أفضل عام اقتصادى فى تاريخ الولايات المتحدة، وأكد أنه الرئيس الأمريكى الوحيد باستنثاء إبراهام لينكولن الذى حسن وضع الأمريكيين الأفارقة.

Advertisements

وهاجم خصمه الديمقراطى، جو بايدن وكامالا هاريس نائبته، قائلا إنهما يشجعان اليسار الراديكالى، وسيحرمان الأمريكيين من الحلم الأمريكى، حيث يريدان إغلاق البلاد والاقتصاد ورفع الضرائب.

وأضاف قبل يوم من الانتخابات، أن الإعلام الأمريكى تواطؤ مع المرشح الديمقراطى ولم يحاسبوه قط ولم يحاسبوا ابنه هانتر المتورط فى شبهة فساد، وأشار إلى استطلاع لجالوب يفيد بأن 56% من الأمريكيين يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات.

وقال إن بايدن سيدمر بنسلفانيا، مقارنًا الوضع تحت إدارته بما يحدث فى فنزويلا، قائلا إن هذا يمكن أن يحدث هنا، لأن لديه نفس الإيديولوجية.

وحذر ترامب حاكم الولاية من التلاعب بنتيجة الانتخابات وحدوث غش بها، قائلا إنه يجب عد الأصوات بشكل صحيح، منتقدا قرار تأخير نتيجة الانتخابات لأنه سيسمح بالغش والتزوير، وقال للحاكم إن العيون ستكون عليه وتراقبه حتى لا يتم التلاعب بالنتيجة، وقال إن بايدن سياسى فاسد.