شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نواقص الموجة الأولى لكورونا من الأدوية والمستلزمات موجودة بوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العالم يواجه موجة كورونا جديدة، موضحاً أن المواطن المصرى بدأ يشعر أن كورونا انتهت ولم يعد يلتزم بالإجراءات الاحترازية، ولا زلنا نطالب المواطن بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات العامة والأماكن التي حددتها الحكومة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الإجراءات التي قد تضطر الحكومة لاتخاذها، انعكاس لواقع الإصابات على الأرض، وستكون شبيهة بما قمنا به من قبل من مواعيد الإغلاق المبكرة خلال الأزمة الأولى.

Advertisements

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تطبيق الغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية والمواصلات العامة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء أكد على تطبيق العقوبة وبدء حملات المراقبة وضبط المخالفين اعتبار من صباح باكر.

ووجه المستشار نادر سعد المتحد ث باسم مجلس الوزراء، رسالة للجماهير المصرية تعقيباً على حديث الشارع أن الحكومة تبالغ فى إجراءاتها ضد فيروس كورونا قائلاً :" هقول للناس اللي بتسأل وأفكرهم بالموجة الأولى في مارس المنقضي عندما بدأت الأعداد بسيطة والان نحن ما أشبه الليلة بالبارحة وكان وقتها أوروبا بتعاني بشدة من وطأة هجمة الفيروس وكانت مصر ارقامها ضعيفة واتهمنا وقتها أننا نخفي أرقام الاصابات وبين عشية وضحاها نتيجة عدم الالتزام والاستهتار وإن الناس كانت شايفة كورونا بعيدة عننا وصلنا في مرحلة 1600و1700 حالة يومياً".

وفي رسالته للمواطنين قال: "عاوز أطمنهم كل الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة الان في المستشفيات وبكميات كبيرة وفي الصيدليات فعلى مدار الفترة الماضية مصانع الأدوية أنتجت كميات بوفرة للأدوية التي شهدت نقصاً في السابق لكن يبقى في النهاية التزام المواطن هو الاساس لعدم الوصول لهذه السيناريو".