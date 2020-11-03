شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: أصدقاء طفل المرور أعمارهم تتجاوز الـ15 عاما لذلك تقرر حبسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة حبس 4 من أصدقاء طفل المرور المتهم بالتنمر والسخرية من فرد شرطة بالمرور بمنطقة المعادى 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتجاوز سنهم الـ15 عاما، بينما تم إيداع الطفل الذى بلغ سنه 13 عاما فى إحدى دور الرعاية.

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وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه لا يحبس احتياطياً الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل الطلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.