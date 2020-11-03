شكرا لقرائتكم خبر عن محور الشهيد باسم فكرى.. مشروع قومى جديد لتنمية الصعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر محور الشهيد باسم فكرى أحد أهم المشروعات القومية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه يساهم بشكل كبير فى رفع معدلات التنمية ضمن خطة الدولة بالاهتمام بالصعيد الذى عانى الكثير من التهميش خلال فترات كبيرة. Advertisements ويأتي ذلك المشروع ليحقق نقلة نوعية لربط الطرق الصحراوية الإقليمية بالطرق الزراعية، ضمن معادلة التنمية الشاملة، وتحسين مسارات الصعيد فى كافة المستويات. موقع المحور يتميز بأنه سيساهم فى دعم المناطق الصناعية وتسهيل عملية نقل البضائع من منطقة قفط ونقادة ومحافظة الأقصر حيث يبلغ طوله حوالي 19 كم وعرض 21 مترًا على حارتين مرور لكل اتجاه والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقى والصحراوي الغربي مرورا بطريق مصر أسوان الزراعي الشرقي والغربي من خلال 14 كوبري و12 نفقًا بتكلفة مالية حوالي مليار و200 مليون جنيه وبلغت نسبة ما تم إنجازه من إنشاءات نحو 90 % من الأعمال الإجمالية.

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