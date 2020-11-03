شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج: هناك اهتمام كبير بالمشاركة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن المصريين مهتمين بشكل كبير بهذا الاستحاق الانتخابى، مشيرا إلى ان الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمجهود كبير لتسهيل الإجراءات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب وهذا المجهود الضخم يستوجب الشكر.

وتابع خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل أن هناك إقبالا للمصريين بالخارج ليس بالقليل، مؤكدا أن العملية تتم فى سهولة ويسر.

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من جانب أخر كانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد أكدت أن كل من سجل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وأصبح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج، يمكنه التصويت وطباعة بطاقات الاقتراع والمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال الرابط المباشر



وأشارت وزارة الهجرة في مؤتمر صحفي لها، إلى أن تصويت الناخبين قد بدأ في دولة نيوزيلندا بحسب التوقيت المحلي هناك.

وأوضحت الوزارة أن اليوم الإثنين، تبدأ طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، ويستمر ذلك إلى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.