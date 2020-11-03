شكرا لقرائتكم خبر عن "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى".. موضوع منتدى الحوار الثقافى الثانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، منتدى الحوار الثقافى الثانى الذى يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين حول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة.

وقالت الوزارة، إن الإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضى كعالمه الواقعى سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد، وإشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

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ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سامى محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، وعلى حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت استمرار خطتها فى العمل على صقل معارف الأئمة والواعظات فى كافة فروع المعرفة الشرعية والتثقيفية والحاسب الآلى واللغات الأجنبية، لإعداد جيل من الأئمة قادر على فهم ونشر صحيح الدين، وتفنيد شبهات المتطرفين ودحض أباطيلهم تنطلق فعاليات الدفعة الثانية للأئمة والواعظات بنظام الدورات المتكاملة.

وأكدت الوزارة حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين بها واستمرارا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل ومواكبة لغة العصر تتوالى الدورات فى الحاسب الألى، والتى تعقد بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين".