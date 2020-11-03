شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توجه لجانا متخصصة لتوعية المزارعين بأهمية الرى الحديث بالأراضى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ومهندسو البساتين بمديرية الزراعة من خلال لجان متخصصة للمرور على الزراعات الجديدة فى أراضى الاستصلاح الجديدة بعد محافظات لتوعية المزارعين بأهمية الرى الحديث وعدم استخدام الرى بالغمر نظرًا للأضرار الكبيرة التى يسببها الرى بالغمر فى ارتفاع ملوحة التربة وإهدار الموارد المائية.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، فى تصريحات ”الخليج 365”، إن هناك لجانا مرورية تعمل دوريا للتوعية بأهمية الرى الحديث، مضيفا أن هناك حملات توعية وإرشاد بأهمية استخدام الرى الحديث والرى بالتنقيط فى المحاصيل البستانية للحصول على أعلى عائدة من الإنتاجية الزراعية، حيث تساهم أنظمة الرى الحديث فى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وترشيد استهلاك مياه الرى.

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وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن استخدام الرى الحديث فى أراضى الاستصلاح الجديدة يقلل من تكلفة تشغيل الموارد المائية ويحد من استنزاف الخزان الجوفى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الاستخدام الآمن للموارد المائية بطريقة تحافظ عليها من النضوب، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأنظمة يساهم فى تحقيق إنتاج متميز قابل للتسويق محليا وعالميا.

فيما تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة، زيارتها للتوعية بمشروع تحديث وتطوير الرى الحقلى بالأراضى الجديدة، وأهمية هذا المشروع والفوائد التى تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف الندوات الإرشادية بالمحافظات، للمزارعين، والعاملين بمديريات الزراعة، ومسئولى الإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية، عن أهمية هذا المشروع، والفوائد التى تعود على المزارع نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديثة والمتطورة.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك جولات ميد انية وزيارات وبرامج توعوية مكثفة حول فوائد تطبيق الرى الحقلى بالأراضى الجديدة بمختلف المحافظات، خاصة مع توجه الدولة فى الوقت الحالى لتحويل نظم الرى بالغمر الى الرى الحديث، لافتا إلى أن المشروع يقدم كافة أشكال الدعم الفنى والتدريبى للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلاً عن الإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع.