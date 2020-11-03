شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة الجيزة: صرف تعويضات لضحايا حادث البرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المنطقة الذى وقعت فيها حادث البدرشين هى منطقة سكنية، ولايجوز القيادة فيها بهذه السرعة، مشيرا إلى أن التحقيقات هىالتى ستثبت ما أن كان هناك عطل فى الفرامل، كما إدعى سائق الميكروباص ام لا. وأكد بدران خلال، مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الاعلامى عمرو خليل، على أن الحادث كان بسبب تهور السائق وهناك مطب فى منطقة الحادث، ولكنه لم يمنع وقوع الحادث، مضيفا أن عدد الوفيات هم أربعة، اثنين من الأطفال والسائق ومشرفة الميكروباص، مشيرًا إلى أن هناك صرف تعويضات خاصة لضحايا حادث البدرشين، وهناك ثمان حالات من المصابين خروجوا من المستشفيات من إجمالى المصابين الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر مصاب. Advertisements

كانت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة قد كشفت ، تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بمركز البدرشين، وأٍسفر عن مصرع 7 أشخاص، حيث تبين أن سائق السيارة الميكروباص كان يقود سيارته بسرعة عالية، ولم يتمكن من التحكم فيها، في الوقت الذي كان يعبر فيه قائد السيارة السوزوكي الطريق وهدأ من سرعته بسبب مرور سيارة نقل ثقيل بجواره.

وتابعت التحقيقات، التي كشفتها تحريات المباحث ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادث، أنه أثناء إبطاء قائد السيارة السوزوكي لسرعته، لمرور سيارة نقل ثقيل بجواره، فوجئ بالسيارة الميكروباص تصطدم به بكل قوتها، مما أدى إلى اصطدام السيارة السوزوكي بالنقل الثقيل، ووقوع عدد من المصابين والضحايا