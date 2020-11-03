شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات الحكومة اليوم.. تطبيق غرامة الكمامة وغلق المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرارات الحكومة اليوم، وذلك وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء نرصدها كالتالى:..

1. تنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بداية من صباح اليوم الثلاثاء، فى وسائل النقل الجماعى، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التى تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

2.أى منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور.

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3. أى استهانة فى التعامل مع فيروس كورونا أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة يعنى العودة مرة أخرى للإجراءات الصارمة وغلق المحال و الكافيهات والمقاهى والمولات ووقف الأنشطة الترفيهية والاجتماعية مرة أخرى منعا للاختلاط والتزاحم.

كانت مصادر حكومية مطلعة قد أكدت لـ"الخليج 365"، أن اللجنة المعنية بالمحال العامة بوزارة التنمية المحلية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها لتحديد المقترح النهائى بشأن تحديد مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية والورش تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر، أن مقترح تحديد مواعيد لغلق المحال العامة طرأ من قبل على اجتماعات المجلس وليس بجديد، وهو مقترح تدرسه الحكومة منذ وقت طويل، مضيفة أنه سيتم مناقشة الأمر بشكل أكبر خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وحول مواعيد الغلق، أوضحت المصادر، إلى أن القرار النهائى سيتخذه المجلس فى اجتماعه المقبل بعد عرض وزارة التنمية المحلية للمقترح بشكله النهائى، مرجحة إما البقاء على نفس مواعيد الغلق حاليا فى الـ10 مساء أو أن يكون ما بين 11 مساء أو 12 منتصف الليل، مشيرة إلى أن القرار النهائى سيحسم بعد مناقشات أعضاء الحكومة باجتماعها المقبل.