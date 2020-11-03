محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ):

أعلن كارل نيهامر، وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات للإذاعة أن من الظاهر أن إطلاق الرصاص الذي وقع في قلب العاصمة فيينا مساء اليوم الاثنين، هجوم إرهابي " والهجوم لا يزال قائما".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية النمساوي يرجح أن يكون هجوم فيينا إرهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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