"البحث العلمي" و"الخدمة الوطنية" يتعاونان لتبادل الخبرات العلمية والفنية والصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء طبيب فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويهدف التعاون لتوثيق أواصر الصلة والتنسيق بينهما بما يساعد على تطوير البحث العلمي التطبيقي، الذي يحقق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجهتين في إيجاد حلول علمية تطبيقية لتطوير الإنتاج وتوفير الغذاء للشعب المصري، وخاصة الأنشطة المتعلقة بمجال الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية والخدمات البحثية والحقلية.

وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي، في كلمته عن سعادته بهذا التعاون حيث يعد خطوة على الطريق لدعم المجتمع العلمي والبحثي لخطط التنمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية والصناعية بين المؤسسات العلمية والهيئات الصناعية.

وأوضح صقر، أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لخطط الدولة في تعظيم الإستفادة من مختلف البحوث المتاحة، لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري التي تستند إلي المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد علي الاستيراد وزيادة التصدير.