قناة الزمالك: تغطية خاصة لمباراة نصف نهائي أفريقيا.. وهذا موعد عودة "زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت قناة الزمالك، تخصيصها تغطية خاصة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي مع الكابتن طارق يحيى، حيث يستضيف خلالها الكابتن فاروق جعفر والكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، للحديث عن استعدادات الزمالك للمباراة، واستعراض كافة الجوانب الفنية الخاصة بها.

في سياق متصل، أعلن الإعلامي خالد الغندور، عودة برنامج زملكاوي للبث على شاشة قناة الزمالك مجددًا، يوم 10 نوفمبر الجاري، بعد توقف دام أسبوعين بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بناءً على التحقيقات في مخالفات وقعت بالبرنامج.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 27 أكتوبر الماضي، قرارًا يقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين وهو ما بثته قناة الزمالك وأعلنت عنه، وذكرت القناة، أنه بناء على القرار رقم 78 الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 27 أكتوبر 2020، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، وتحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علمًا وتنفيذًا للقرار.