شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» تتيح خدمات «التأمين الاجتماعي» عبر مكاتبها على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف توطيد أواصر التعاون بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي، لإتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوي الجمهورية.

ورحب الدكتور شريف فاروق بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووجه بتقديم كافة اوجه الدعم لاتمام هذا المشروع الهام وإزالة جميع العقبات في سبيل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي عبر مكاتب البريد على مستوي الجمهورية للتيسير على المواطنين كما وجه بعقد اجتماع عاجل بين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجهتين لتحديد جدول زمني للانتهاء من كافة انظمة الربط الالكتروني بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لتقديم الخدمة للمواطنين على اكمل وجه مشيراً إلى ان البريد المصري يحظى برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع لذا فنحن حريصون على تقديم اكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية والبريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة التي تلبى معظم احتياجات المواطنين في كل مكان على ارض مصر.

وأوضح فاروق ان البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات بهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات ان استغلال منافذ هيئة البريد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف إلى إتاحة منافذ أكثر امام المواطنين للحصول على الخدمة للمساهمة في تخفيف الضغط على مكاتب التأمينات والتسهيل على المواطنين مشيراً إلى ان هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة للانتهاء من تطوير وتحديث الكتروني شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة.