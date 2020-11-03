شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 80.9 مليون رغيف على بطاقات التموين المدعمة بالأقصر في اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن عمل المخابز انتظم خلال شهر أكتوبر الماضي دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 80.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف، من خلال 303 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3815 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 600 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.4 مليون جنيه خلال الشهر.
وأوضح صلاح أنه تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أكتوبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت التي تمر بها البلاد، وتم توزيع وتسليم 865 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.
وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولارـ بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 286209 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 10952 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.
وتم تحرير 854 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 364 مخالفة ضد المخابز «نقص وزن ،مواصفات، غلق وتوقف ،سجلات، ميزان ،نظافة»، و464 قضية بالأسواق «إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر» و26 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام.
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