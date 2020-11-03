متحدث الوزراء: الغالبية العظمى من المطاعم لا تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة، وأن الإجراءات الاحترازية تساعد فى مواجهة الفيروس.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة CBC، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، لمن لا يرتدى الكمامة بداية من الغد، وحملات تفتيش على المطاعم والمقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المطاعم لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن تحذيرات الحكومة تأتى فى ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس فى الدول الأوروبية.
وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء، قائلا إن المطاعم والمقاهى المتضرر الأول فى حال اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا.
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