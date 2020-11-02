شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة المنشآت» تطالب أعضاءها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، جميع أعضاء الجمعية العمومية، إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فيها بكل صرامة للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك حفاظا على المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

وقال عادل المصري، رئيس الغرفة، إنه في ضوء التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والصحة و الغرف السياحية ومن أجل الحفاظ على التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية، تم توجيه منشور إداري لجميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، يؤكد ضرورة تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد بالمنشآت والمطاعم السياحية، وضرورة تطبيق هذه الإجراءات والتزام العاملين والمترددين باتباع الممارسات الصحية عند السعال والعطس والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتطهير المستمر للأسطح المشتركة، وذلك لمنع تفادى انتقال وإنتشار العدوي.