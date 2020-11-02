شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حمدي عبدالتواب يدافع عن أبناء القضاة: بينهم متفوقون وحفظة قرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دافع المستشار حمدي عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورئيس لجنة الخدمات العامة بالنادي، عن أبناء المستشارين كفئة من المجتمع ضد حملة الهجوم التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب واقعة إهانة رجل مرور على يد نجل أحد المستشارين.

وقال «عبدالتواب»: «لماذا التعميم يا سادة على جموع القضاة.. نحن بشر وجزء من المجتمع وعاشقين لتراب هذا الوطن.. أيضا نحن نربي أبناءنا على ذلك، ولا يصح أن نعمم حالة فردية على أسر كل القضاة».

تكريم أبناء القضاة من حفظة القرآن داخل نادي القضاة

وأضاف أن «التربية السليمة والهداية لا علاقة لهما بوظيفة محددة أو مهنة معينة، فلا يصح التعميم على جميع القضاة لمجرد ظهور حالة فردية لطفل يحتاج إلى تقويم أو إرشاد»، معتبرًا ذلك ظلمًا «لباقي القضاة الذين منهم من يحفظ القرآن الكريم كاملاً وكذلك زوجاتهم وأبنائهم».

رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة يكرمون حفل تكريم حفظة القرآن

وقال إن «هناك العديد من الصور لتكريم بعض القضاة وزوجاتهم وأبنائهم من حفظة القرآن الكريم، وكذلك تكريم أبنائهم المتفوقين دراسياً وعلمياً في شتى المجالات والسنوات الدراسية وكذلك تكريم القضاة الحاصلين على الدكتوراه وفي مجال الأبحاث القانونية، وكذلك يتم أيضًا تكريم رجال المرور من الضباط والأفراد الشرفاء الساهرين على خدمة الوطن والذين نكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام».

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

رئيس نادي القضاة يكرم حفظة القرآن من أبناء القضاة

وذكر بيان أن النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين «للنيابة العامة» تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر «النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

تكريم بعض القضاه وزوجاتهم وأبنائهم من حفظة القرآن

وقررت النيابة العامة في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

في سياق متصل، أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر، عن استنكاره واقعة تعدي نجل أحد المستشارين على رجل مرور، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

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مفتي الجمهورية في حفل تكريم حفظة القرآن من أبناء القضاة

وقال المجلس في بيان، الاثنين، إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن الواقعة، مؤكدًا أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية، وأنه يتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، وأنه لا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

وأوضح البيان أن نادي قضاة مصر «إذ يرفض التصرفات التي صدرت من الطفل، والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة، ولكنه في الوقت يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع».

تكريم حفظة القرآن من أبناء القضاة من رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة

وشدد النادي على إدانته لاتخاذ البعض الواقعة كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة، مهيبًا بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون القضاء، الذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.