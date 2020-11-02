شكرا لقرائتكم خبر عن أزهري يوضح فضل الصدقات وأنواعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة مطهرة للمال، وتخلصه من الدخن الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة، مشيرًا إلى أن الصدقة تمحو الخطايا والذنوب وتطفىء غضب الله عز وجل، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إن صدقة السر تطفىء غضب الرب تبارك وتعالى”.



وتابع «علوان»، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين، أن الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار” وتقي من النار، كما في حديث الرسول “فاتقوا النار، ولو بشق تمرة”، مشيرًا إلى أن الملائكة تدعو للمتصدقين، فما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يكون من دعاء أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفًا.

وتابع: «الصدقات ضاعفة الثواب والأجر أضعاف مضاعفة لمن أنفق وتصدق في سبيل الله من كسبه الحلال الطيب»، حيث يأتي المتصدق يوم القيامة ليجد حسناته أمثال الجبال نتيجة عمله الطيب.