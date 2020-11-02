شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تونسية سابقة تهاجم الفنانة درة: «زواجك أذلّ المرأة التونسية يا ضرّة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت النائبة السابقة وزعيمة ما سمي بـ«اعتصام الرحيل 2»، فاطمة المسدي، الممثلة التونسية درة زروق، على خلفية زواجها من رجل أعمال مصري وما راج حول أنها الزوجة الثانية وفق القانون المصري الذي يسمح بتعدد الزوجات.

واعتبرت المسدي أن درة أذلت المرأة التونسية بقبولها أن تكون زوجة ثانية، وخاطبتها قائلة: «سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية.. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟، كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي».

وأضافت موجهة كلامها لدرة: «أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة وشرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة.. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة ومهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة».

واختتمت المسدي تدوينتها مخاطبة درة بالقول: «فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية ومساهمتك في دعم الرجعية».