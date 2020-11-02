شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. الاستعلام عن صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يوم الخميس المقبل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاملات المستفيدين، وذلك بعد ان أعلنت انه يتم صرف تلك العلاوات على 4 دفعات كل 3 أشهر.
كانت الدفعة الأولى تم صرفها بداية يوليو الماضى، ومن المقرر صرف الدفعة الثالثة خلال شهر يناير المقبل.
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وتتمثل خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس في كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني، مع كتابة اسم الأم، وسيعرف قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.
من يستحق صرف متجمد العلاوات الخمس؟
هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، 1.9 مليون من القطاع الحكومي، و524 ألفًا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي.
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