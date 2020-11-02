شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع البيئي بـ«زراعة المنوفية» يواصل فعالياته التثقيفية والإرشادية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل كلية الزراعة جامعة المنوفية فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي الثامن بعددًا من الأنشطة التثقيفية والإرشادية للطلاب، والتي تضمنت ورشة عمل حول «نجاحك قرارك» والتي استعرضت النماذج المشرفة من خريجي الكلية حاضر فيها المهندس عصام سعد الدين خطاب، صاحب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الرخاء للتنميه الزراعية، وآرام للزراعة الحديثة، والمهندس محمد عادل الفار، مدير مبيعات شركة آرام للزراعة الحديثة لتوزيع المبيدات والأسمدة والبذور.

كما تضمنت الفاعليات ندوة دينية حول «الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل» حاضر فيها الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف.