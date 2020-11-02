شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للطرق تعلن فتح بعض الطرق بعد إزالة آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول بها، وهي طرق (القصير/ قفط- رأس غارب/ الغردقة- طور سيناء/ مفارق فيران- تقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع )، مع استمرار غلق بعض الطرق لحين الإنتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري وهي طريق الصعيد / البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا)، حيث تبين وجود إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء من طبان الطريق بالكم ( 85 – 90 ) من سفاجا وجاري إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وفي طريق الشيخ فضل / رأس غارب، تبين وجود قطع في أجزاء من الطريق بمواقع متفرقة في المسافة من كم 40 إلى كم 90 من الشيخ فضل.

وفي طريق الجيش الحر في اتجاه المنيا (قبل نفق سنور)، جرى تحويل الحركة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

أما طريق مفارق «فيران / كاترين»، فتبين وجود اطماءات ونحر وقطع في بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70، وجارٍ إزالة آثار السيول بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وأهابت الهيئة العامة للطرق والكباري بالمواطنين المتحركين على هذه الطرق استمرار اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك.

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وإنها جاهزة للتدخل فورًا.

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