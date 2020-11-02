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شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة تمثال الشيخ زايد بألوان مختلفة احتفالا باليوبيل الفضي للمدينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل جهاز مدينة الشيخ زايد، استعداداته وعمل التجهيزات المناسبة للاحتفال بالوبيل الفضي للمدينة والذى يواكب مرور ٢٥ عاما على إنشائها.
وقامت أجهزة المدينة بإضاءة تمثال الشيخ زايد بمدخل المدينة بعدة ألوان، فضلا عن إضاءة أشجار المدينة بعناقيد ملونة ووضع لافتات مكتوب عليها اليوبيل الفضى ٢٥ عاما «زايد..مدينة السعادة» ..، كما شرعت في القيام بحملة نظافة وغسيل للشوارع الرئيسية وإزالة كافة الإشغالات، ووضع لوحات إعلانية مضاءة اليوبيل الفضى مكتوب فيها ٢٥ عاما.
وعكف جهاز المدينة على وضع اللمسات النهائية للإحتفال والذى سيحضره عدد كبير من المسؤولين ورؤساء المدن وأبناء المدينة، ويتخلل الإحتفالية تقديم عروض فنية وأغانى وطنية ومسابقات رياضية وفنية وماراثون للدراجات .
كما قام فنانوا المدينة بعمل رسومات فنية على الجدران والحوائط وعلى الأرصفة احتفالا بالمناسبة.
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