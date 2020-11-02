شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات ودورات تدريبية لأطباء كفر الشيخ على كيفية مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عدة ندوات طبية ودورات تدريبية لتدريب الأطباء على كيفية مواجهة «كورونا»، وذلك بهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الصحي بالمحافظه. وشهدت قاعة صحة المرأة بمحافظة كفر الشيخ، عقد لقاء علمي تناول مناقشة علمية لأربع دراسات ميدانية لحالات اشتباه «كورونا»، حيث تم مناقشة عروض لحالات طبية مصابة بـ«covid-19» تم عرضها بواسطة أطباء مختصين، كما تم عمل يوم تدريبي لمديري وأطباء ومشرفي التمريض ببعض أقسام الاستقبال والطوارئ من 5 مستشفيات مركزية ( كفرالشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، الحامول المركزي، بيلا المركزي) وذلك بالتنسيق مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالطب العلاجي، حيث تم التدريب على كيفية تصنيف وفرز المرضى في حالات الحوادث الجماعية (Triage training) من حيث خطورة وكيفية التعامل مع الحالات وأولوياتها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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