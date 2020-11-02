شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر في جولة تفقدية للمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة، للاطمئنان على سير العمل بالمدن الجامعية وتطبيق كافة التدابيروالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية.

وخلال الجولة، تم المرور على المطبخ والمطعم بالمدن الجامعية للاطمئنان على صحة وسلامة الأغذية التي تقدم للطلاب، كما استمع رئيس الجامعة إلى أراء الطلاب في الوجبات التي تقدم لهم ووعدهم بتقديم وجبات غذائية صحية بأفضل جودة ممكنة.

على جانب أخر شدد رئيس الجامعة على توفير أعمال الصيانة والأمن المستمرين على مدار الأربع والعشرين ساعة لتحقيق القدر الكافي من الأمن والنظافة بالمدن الجامعية، كما أكد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا من جامعة الأقصرعلي صحة وسلامة ابنائها الطلاب.