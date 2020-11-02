شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع 3 توائم بمستشفى الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق قسم النساء والتوليد بمستشفى «الكرنك الدولى» الأقصر العام سابقاً، الأثنين، من إجراء حالة ولادة قيصرية لسيدة وضعت ٣ أطفال توائم، وسبق لها ٣ عمليات وضع قيصرية.

وقال الدكتور محمد عز الدين إخصائى النساء والتوليد بالمستشفى، إن المستشفى استقبل سيدة ثلاثينية من قرية الريياينة الكائنة بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، على وشك الولادة، وكانت تعاني من ألم شديد، موضحا أنه فور قدومها م توقيع الكشف الطبى عليها، وخضعت الحالة لفحوصات مختلفة منها، صورة دم، وظائف كبد وكلى، وعوامل تجلط، بالإضافة لتوفير دم من ذات الفصيلة، احتياطيًا إذا لزم الأمر لذلك.

وأوضح ان الحالة تعرضت للنزيف بعد الولادة، حيث تبين انها حامل بـ٣ توائم في الشهر الثامن، موضحا أنه تم إنهاء إجراءات دخولها إلى العمليات، وذلك حفاظًا على سلامة الأم والأجنة.

وتابع عز الدين، ان أعمار التوائم حتى بداية الشهر الثامن، وتترواح أوزانهم ما بين ١٣٠٠جم إلى١٨٠٠ جرام، مؤكدا أن حالة الام مستقرة، حيث تم وضع توائمها تحت الملاحظة بالحضانات، وهم عبارة عن ذكرين وأنثى، وهم بصحة جيدة.