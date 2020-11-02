شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى من 3 طوابق في حملة إزالات لجهاز 6 أكتوبر بالحي 12 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة برئاسة المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، وقادها العقيد أحمد فاروق. وأسفرت الحملة عن إزالة مبنى مخالف على مساحه 200 متر 3 أدوار وسور ارتفاعه 2 متر ونصف، على رصيف المشاه أمام وخلف العمارة (رقم 107 المجاورة 5 الحي 12). كما تم رفع عدادات المرافق وتحرير محضر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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