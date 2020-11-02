شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عبدالرحيم يوجه رسالة لوالد طفل المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



كشف الإعلامي هاني عبدالرحيم، تفاصيل وأسرارًا جديدة عن طفل المعادي؛ خاصة بعد استدعاء وزارة العدل لوالده، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ألقت القبض على الطفل مجددًا بعد الفيديو المستفز الذي نشره أمس على السوشيال ميديا والذي قال فيه «إحنا نحبس ومنتحبسش».

وأضاف «عبدالرحيم»، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق استدعى أمين الشرطة الذي كان في واقعة طفل المرور لتكريمه نظرًا لثبات الانفعال الذي تحلى به أثناء واقعة طفل المعادي ولم يتعامل معه بشكل سيئ.

وتابع: «بعد إلقاء القبض على طفل المعادي تم ضبط مجموعة من الفيديوهات التي تحوي تنمر واضح على رجال الشرطة من بعض زملائه وجاهزة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا حديثه لوالد طفل المعادي قائلًا:»أنت قدوة لابنك سواء كنت حلو أو وحش.. ابنك بيقلدك وجملة إحنا نحبس ومنتحبسش ليست من فراغ، ونجلك ليس مدرج بعواقب ما يقوم به من أفعال ولا بد من ضبط سلوكياته«.