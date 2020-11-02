شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر إخضاع واردات السلع اليابانية للفحص الإشعاعي في ميناء الوصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإخضاع الواردات من السلع ذات المنشأ الياباني للفحص الإشعاعي في ميناء الوصول. وفيما يلي نص القرار: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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