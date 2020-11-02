شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة عن الحجز الإدارى لمنشأة: أتلفت ممشى ترعة المريوطية بسبب الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، على توقيع محافظة الجيزة الحجز الإداري على منشأة بسبب إتلاف ترعة المريوطية وإلصاق دعاية إعلانية على الأعمدة، قائلا:"طريق المريوطية تم تطويره بالشكل الذي نراه الآن وما زال العمل جاري به".

وتابع بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه من ضمن أعمال المشروع تفاجئنا بأن شخص كتب دعاية على أعمدة امتداد مشروع المريوطية، وعرضنا على المحافظ وتم تحرير المحاضر اللازم.

وأكمل سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه تم تحميل المخالف برد الشيء لأصله والحجز الإداري على المنشأة، كما تم إجراء مقايسة لإعادة ما تم إتلافه، وتوقيع الحجز الإداري على منشأة حتي إعادة ما كان لأصله دون خدش أو إتلاف.

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تنفذ محافظة الجيزة خطة تطوير لعدد من المناطق على مستوى المحافظة من بينها منطقة المريوطية، حيث يتم دراسة انشاء كبارى علوية على الجانبين فى المنطقة الواقعة بتقاطع طريق المريوطية مع شارع ترسا، ويعرض الخليج 365 أهم الأعمال الجارى تنفيذها بمحيط كورنيش المريوطية بالجيزة.

1. سيتم إنشاء كوبرى مشاه بطراز معمارى حضارى وتطوير 4 كبارى مشاه بجسر المريوطية

2. يتم دراسة انشاء كبارى علوية على الجانبين فى المنطقة الواقعة بتقاطع طريق المريوطية مع شارع ترسا لتخفيف التكدس المرورى.