شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة "بناة مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة "بناة مصر الرقمية" مؤكدا أنها تستهدف ألف شاب من حديثى التخرج، أى من تخرجوا في خلال 3 إلى 5 سنوات الماضية، من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، أن المبادرة مبنية على 4 محاور متوازية، أولها الأكاديمى طبقا لتلقى الشباب تدريب تقنى من إحدى الجامعات العالمية المرموقة، وفى هذا السياق تم توقيع مذكرة تفاهم مع أوهايو الأمريكية، موضحا أنه يتم تلقى التعليم عن بعد.

وأوضح أنه يتم التدريب على القدرات الشخصية مثل العرض وإدارة المشروعات والعمل عن بعد والعمل الجمعى في فرق، بالإضافة إلى التدريب العملى، ثم التدريب على مهارات الللغة الإنجليزية.

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وذكر أن المبادرة مجانا بالكامل، وجدير بالذكر أن تكلفة الالتحاق بجامعة أوهايو للحصول على ماجستير 40 ألف دولار.

وتابع: "نستهدف تكوين جيل متعلم وقادر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحقق ما نحلم به ومصر تصبح دولة رائدة في هذه الصناعة المهمة في الإقليم، وهذا لن يتأتى إلا من خلال شباب متعلم تعليم جيد ومتدرب تدريب تقنى متخصص، قدرات تقنية وتدريب عملى في وسائل الإدارة الحديثة من شركات ضخمة عاملة في هذا المجال".