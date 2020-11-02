شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يؤكد خفض نسبة التعاطى بين الموظفين من 8% إلى 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق يعمل على أكثر من محور، الأول هو الوقاية، متابعا: "يعمل لدينا 29 ألف شاب، ومن أيام قليلة كان لدينا 1000 شاب فى برنامج تدريبى، والآن وصلنا إلى 30 ألف شاب يعمل معنا فى مجال الوقاية على مستوى الجامعات والمدارس".

وأضاف عثمان، فى تصريحات للإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الصندوق يعمل أيضا على "الكشف عن تعاطى المواد المخدرة"، وهذا المحور مهم جدا حيث نجحنا فى الكشف عن ربع مليون موظف فى العام الماضى داخل الجهاز الإدارى للدولة داخل 30 وزارة في كل المحافظات".

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وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن صندوق مكافحة الإدمان، نجح فى تخفيض نسب التعاطى من 8% بين الموظفين إلى حوالى 1.5% فى الفترة الحالية، ويتم التركيز على المرافق الحيوية في هذا الجانب.

وتابع الدكتور عمرو عثمان، أن المتوسط الشهرى في الكشف عن الموظفين هو 40 ألف موظف، مبينا: "نركز على قطاعات الكهرباء والسكة الحديد ومترو الأنفاق، وكل المرافق الحيوية الأخرى تخضع للكشف وحققنا نتائج مهمة للغاية.. وبدأ يأتي لنا موظفين طواعية لإجراء الكشف الطبي وفى الفترة الماضية تقدم لنا 30 ألف موظف من مارس 2019 وحتى الآن".

وأكد أن علاج الموظفين من الإدمان يتم في سرية تامة، ويتقدم للصندوق أكثر من 100 ألف مواطن سنويا للعلاج من الإدمان والاستفادة من الخدمات المقدمة، وهذا يشير إلى التفاعل الكبير مع الصندوق من قبل المصريين، مردفا: "رئيس الجمهورية سيفتتح قريبا جدا 3 مراكز علاج إدمان لخدمة الشباب وتقديم العلاج إليهم مجانا وبسرية تامة، وبذلك نصل إلى 25 مركز إدمان في مصر وهناك خطة طموحة بالوصول إلى أكبر عدد من المراكز بحلول 2022 في كل المحافظات لتغطية مصر بالكامل".