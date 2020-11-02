شكرا لقرائتكم خبر عن فى صحة كورونا.. مهرجان الشيشة للجميع يجتاح المقاهى رغم تحذيرات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365، فى جولة عدم التزام المقاهى بقرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة داخل المقاهى، حيث تم رصد أكثر من مقهى بمناطق العجوزة وإمبابة تفترش الشيشة وتقدمها للزبائن رغم التحذيرات التى تطلقها الحكومة للمواطنين، مما ينبىء بخطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين المواطنين فى ظل انتشار الموجة الثانية من فيرس كورونا.

وكشفت جولة ”الخليج 365” في عدد من الأحياء بمناطق العجوزة وإمبابة، أن بعض المقاهى تشترط على الزبون "شرب الشيشة" في أماكن مختبئة داخل المقهى خوفا من المسائلة، بينما هناك مقاهى أخرى تقدم الشيشة داخل وخارج المقهى دون أى مراعاة للاشتراطات الطبية بأن الشيشة وسيلة من وسائل انتقال عدوى فيروس كورونا ومخالفة صارخة للقانون.

كما تبين من الجولة التي قام بها محرر ”الخليج 365”، أنه بسؤال عامل المقهى عن وجود شيشة رغم منعها فرد علينا "كبر دماغك خليها على الله"، مشيرا الى أن المقهى بدون شيشة لا تجذب الزبائن، كما تبين أن المقاهى تقدم المشروبات في كوب زجاج وليس من البلاستيك يتم التخلص منه فور استخدامه مما يهدد بانتقال العدوى بين المواطنين، وبسؤال عامل المقهى عن سعر "حجر الشيشة" فأجاب بـ15 جنيها "للشيشة " معللا رفع أسعار الشيشة بسبب منعها في المقاهى.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية، العقوبة المقررة لتقديم الشيشة دون ترخيص وفقًا لما حدده القانون الجديد للمحال العامة..

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حدد قانون المحال العامة، فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، فى حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام، أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء إنه قد قرر إعادة فتح المقاهى في 27 يونيو الماضى مع استمرار منع تقدم الشيشة.



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