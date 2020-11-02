شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لرئيس الوزراء حول إجراءات الفحص الإشعاعى للواردات من اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات الفحص الإشعاعى للواردات من اليابان بأن تخضع الواردات من السلع ذات المنشأ اليابانى، وهى كلا من الأسماك والمنتجات البحرية والأغذية ومواد الأعلاف والخامات الأرضية وكافة السلع الأخرى للفحص الإشعاعي فى ميناء الوصول.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

‎وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاده يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.

وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

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