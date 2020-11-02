وزير الأوقاف يستقبل رئيس المركزى للتنظيم والإدارة لبحث تحديث الهيكل الإدارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة تحديث الهيكل الإدارى للوزارة وميكنة نظم الامتحانات بها، بما يسهم فى تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادى والإدارى والفنى بدقة وكفاءة عالية، فى ضوء سعى وزارة الأوقاف للتحول الرقمى والميكنة وتحديث الهيكل الإدارى بها. وأهدى وزير الأوقاف الدكتور صالح الشيخ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وبعض إصدارات وزارة الأوقاف تقديرًا لجهوده وتعاونه المثمر في تطوير الهيكل الإداري بالأوقاف.

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