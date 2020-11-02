"نجدة الطفل": ما حدث من الطفل المتنمر على أمين الشرطة هو سوء تربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، أن ما حدث من طفل المرور المتنمر على أمين الشرطة هو سوء معاملة وتربية من الآباء للطفل، موضحا أنه يجب على الوالدين أن يحسنا من تربية الأبناء. وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أنه لا نرغب فى العنف ضد الأطفال أو تربيتهم بشكل سيئ ولا معاملة باللين الشديد وجعلهم يقومون بجرائم دون رادع. وتابع أنه تم أخذ قرار من النيابة العامة بأن يتم إيداع الطفل فى دور الملاحظة، مؤكدا أن الدار خاضعة لإشراف التضامن وأوصينا بإيداعه باحدى دور الملاحظة إحكاما لقانون الطفل. Advertisements وأشار عثمان إلى أن الأطفال يواجهون عددا من التهم على رأسها واقعة التعدى على أمين الشرطة وتهمة القيادة بدون رخصة، مؤكدا أن على الآباء إعادة النظر فى تقييم سلوك أبنائهم.

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