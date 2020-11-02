المرور: غلق طريق نويبع اتجاه سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الإثنين، غلق طريق نويبع اتجاه سانت كاترين، بسبب سوء الأحوال الجوية. كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود أمطار غزيرة على طريق القصير اتجاه قفط فى الاتجاهين. وتم غلق الطريق فى الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية، للحد من حوادث الطرق. وبعد تحسن الأحوال الجوية أعادت المرور فتح الطريق، وتعيين الخدمات المرورية لمتابعة حالة الطرق. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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