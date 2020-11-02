٨ مصابين في حادث تصدام جرار زراعي بميكروباص بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب ٨ أشخاص في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة ميكروباص بمركز العياط، جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بقرية "ميت القائد" بالطريق الزراعي.

وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام جرار زراعي بمقدمة ميكروباص بدون لوحات معدنية، ما أسفر عن إصابة ٨ أشخاص بينهم حالة خطرة.

وتهشم الجزء الأمامي للسيارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتنجنيب آثار الحادث نهر الطريق. وتحرر المضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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