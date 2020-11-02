محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة ببولاق الدكرور. ونشبت المشاجرة بين 6 أشخاص، بسبب حدوث مشادة كلامية بين سائق توك توك وآخر قائد دراجة نارية حول أولوية المرور . تراشق الطرفان بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة مما أدى إلى إصابة 4 من الطرفين، واستخدام أحد أطرافها ألعاب نارية (شماريخ) نتج عنها تطاير شظايا أشعلت النيران بأريكة متواجدة أمام محل (تنجيد) بمكان الواقعة، وتم إخماده فى حينه. واتهم مالك المحل أحد أطراف المشاجرة بالتسبب فى حرقها. وبمواجهة طرفي المشاجرة اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ٤ مصابين و٦ متهمين..أولوية المرور تشعل مشاجرة بالزجاج والشماريخ ببولاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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