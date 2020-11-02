محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي زوجان وسائق توك توك مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بمركز أطفيح، جنوب الجيزة. تلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من الخدمات المعينة بوقوع حادث بمدخل عرب بني صالح. وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة نقل ومركبة "توك توك"، ما أسفر عن مصرع السائق وآخر وإصابة زوجته. مساء اليوم لفظت السيدة مصرعها متأثرة بإصابتها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر رحل الزوج ظهرا ولحقت به زوجته في المساء.. مأساة على الطريق بأطفيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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