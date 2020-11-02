أقساط على 20 سنة.. "سيتي إيدج" تطرح وحدات سكنية في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قالت شركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تستعد لطرح وحدات سكنية بمشروع "المقصد" بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة في منطقة المقصد ريزيدنسز؛ لتصبح بذلك أول شركة تطبق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة شركة "الأولى" وبنكَي قناة السويس والمصري الخليجي.

تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع مشاركة الشركة في فعاليات معرض سيتي سكيب 2020 المنعقد من 4 إلى 7 نوفمبر 2020 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وتعزيزًا لثقة العملاء من خلال طرح مراحل جديدة بأنظمة سداد متميزة، وتفتح المجال أمام عملاء جدد لاقتناء وحدات داخل أحدث المجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تصميمها على أحدث النظم العالمية.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ في تسليم عدد من الفيلات بمنطقة "المقصد فيلات" خلال الأشهر المقبلة؛ لتكون بذلك أول شركة تبدأ في تسليم وحدات كاملة التشطيبات والمرافق وجاهزة للسكن في العاصمة الإدارية في خلال أقل من عامين منذ الإعلان عن طرح الوحدات في الربع الأول من عام 2019.

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وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، إن الشركة تستعد حاليًّا لطرح أكثر من 1000 وحدة للبيع في مشروع المقصد ريزيدنسز -أغلبها خاضع لمبادرة البنك المركزي- الذي يتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون استلام الوحدات في خلال عام، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة نجحت الشركة في اكتسابها على مدار السنوات الماضية، عبر الإقبال المتزايد على مشروعات الهيئة وما حققته من مبيعات كبيرة في مختلف المدن التي تعمل بها، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة أو المنصورة الجديدة، متوقعًا إقبالًا كبيرًا من المهتمين بالعاصمة الإدارية.

تحتل المباني في مشروع المقصد ما لا يزيد على 15% من المساحة الإجمالية للمشروع، و85% للخدمات والمساحات الخضراء، وهو ما جعل المشروع من أهم معالم العاصمة الجديدة، الذي حاز ثقة العملاء؛ نظرًا لاكتمال بناء العديد من مراحله بالمواصفات المتفق عليها، ويقع المقصد في موقع قريب من أهم مناطق العاصمة الجديدة؛ مثل منطقة المال والأعمال التي تضم كبري الشركات العالمية مع سهولة الوصول إليه لقربه من العديد من الطُرق الرئيسية حول العاصمة الجديدة مثل الطريق الدائري الإقليمي الواصل بين طريقي السويس القاهرة والعين السخنة القاهرة، بالإضافة إلى مرور محور الشيخ محمد بن زايد وهو من أهم المحاور بالعاصمة الجديدة ويصلها بالقاهرة الجديدة.

ويضم المقصد نادي صحي واجتماعي مُجهز بأحدث الوسائل للحفاظ على الصحة وبناء الأجسام، ومنطقة خاصة بالجري والمشي وركوب الدراجات، وذلك تماشيًا مع البيئة الصحية التي تغلب على المشروع عن طريق الكثير من المساحات الخضراء المنتشرة بين كل وحداته وفيلاته، بالإضافة إلى التشطيبات والديكورات التي وضعت بدقة في جنبات كل وحدة من وحدات الكومبوند، وعملت على وجود منطقة ترفيهية للأطفال مجهزة بأحدث الوسائل الترفيهية من ملاعب وملاهٍ صغيرة وحمامات سباحة، بالإضافة الى مول تجاري به العديد من المحلات لأفخم العلامات التجارية ويحتوي المول على مطاعم شهيرة وكافيهات لقضاء وقت ممتع.