الكمامة والمدارس والجامعات.. 6 قرارات حكومية في اجتماع إدارة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وخلال الاجتماع قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الآتي:

1- توفير الأدوية التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.

2- توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وتوفير المستلزمات الطبية.

3- الاستمرار بالآلية والإجراءات الوقائية نفسها التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة والمدن السياحية.

4- عرض مقترح مواعيد إغلاق المحلات العامة، والمنشآت السياحية والورش، على مجلس الوزراء.

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5- ضرورة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الإجتماعي والتحذير من عدم الالتزام الذي يؤدي لاتخاذ الحكومة بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة.

6- متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، وضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.

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