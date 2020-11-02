شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 90481 طلب تصالح بنحو 428 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح شهرا، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات.
وأضاف المحافظ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغت 90481 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 427 مليونا و946 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
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