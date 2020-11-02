شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: تطوير المبني البحري بمستشفى الحميات لأول مرة منذ 83 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن تواصل أعمال تطوير بالمبنى البحرى بمستشفى الحميات بمدينة سوهاج، وقرب الانتهاء منها ليكتمل بذلك تطوير المستشفى بالكامل، وتشغيلها بكامل طاقتها قبل نهاية العام الجارى.

وقال الدكتور عمرو الرشيدي، مدير المستشفى، في تصريحات له اليوم، إن أعمال التطوير القائمة بالمستشفي هي الأولي لها منذ افتتاحها في عام 1937، حيث تعد من أقدم مستشفيات المحافظة، لافتا إلى أن أعمال تطوير المبنى البحرى شملت تطوير المبني بالكامل، من حيث الأرضيات، والحوائط، وأعمال الكهرباء، والسباكة، والصرف الصحي، وتركيب سقف معلق، وكذلك دهان الحوائط بدهانات مضادة للبكتريا مخصصة للمستشفيات والمنشآت الصحية، منوها بأن المبنى يتكون من طابقين، وكل طابق به 16 غرفة، وتحتوي كل غرفة على 2 سرير إقامة وحمام داخلي منفصل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، وجناح للتعقيم المركزي.

وأشار الرشيدى، إلى أنه سبق أن تم تطوير المبني القبلي بالمستشفي قبل شهور بطاقة 32 سرير داخلي، و8 أسرة عناية، وكذلك تزويد المستشفي بتانك أكسجين سعة 6 آلاف لتر مكعب في أكبر عملية تطوير وتحديث للمستشفي منذ إنشائها.